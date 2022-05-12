Депутат Арсланбек Малиев предлагает легализовать марихуану

Депутат Жогорку Кенеша Арсланбек Малиев считает, что нужно легализовать не только игорные заведения, но и марихуану.
Соответствующее заявление он сделал 11 мая на заседании Жогорку Кенеша.
«Если наши граждане захотят азартных игр, то они могут поехать в Казахстан. Запреты их не остановят. В США есть два города, которые развиваются за счет казино. Это Лас-Вегас и Атлантик Сити. Я думаю, подобные инициативы надо поддерживать. Мало того, пришло время легализовать не только казино, но и марихуану. В свое время сажали опиум на Иссык-Куле, сейчас об этом забыли. Нам надо думать о том, как развивать экономику, без газа и нефти», - сказал Малиев.
Источник: Super.kg, gezitter.org
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