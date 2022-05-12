Омурканова: Запрещено проводить выпускные вечера

Ведущий специалист Управления школьного, внешкольного и дополнительного образования Министерства образования Салтанат Омурканова сообщила, что в этом году последний звонок прозвучит 9 июня.
По республике 9-класс оканчивают 106 тысяч 299 учеников, 11-класс – 67 тысяч 45 школьников. Об этом Салтанат Омурканова сообщила в беседе с радио Sputnik Кыргызстан.
По ее словам, в этом году выпускникам аттестаты вручат 1-8 июля.
«Торжественные события по случаю последнего звонка в этом году пройдут в рамках 2-3 часовых программ. Будет праздничная линейка, концертная программа, все это будет днем. За проведение выпускных вечеров, внешкольных торжеств будет наказана администрация школы. Для безопасности учеников родителям нужно отказаться от таких развлечений. Мало того, родителям нужно объяснить, что речь в первую очередь идет о безопасности детей, а также рассказать, почему не нужно заниматься расточительством. Если же вы станете свидетелем того, что администрация школы своевольно решит устроить вечера подобного формата в кафе и ресторанах, то звоните по номерам: 0(312)661046; 0(312)663407. Если к нам поступит предварительная информация о таких случаях, то мы сможем провести работу со школьным коллективом, родительским комитетом и школьниками», - сказала Омурканова.
По ее словам, последние занятия в этом году пройдут 8 июня.
Источник: Sputnik.kg, gezitter.org
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