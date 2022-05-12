Младший сын председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева - Эмирхан Кыдыршаев вошел в молодежный состав испанского клуба "Барселона".
Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.
"Эта прекрасная новость дает возможность сближения Кыргызстана со знаменитым футбольным клубом и поможет продвигать и улучшать футбольные традиции в республике, опираясь на опыт мировых звезд футбола", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 17-летний Эмирхан уже начал официально тренироваться с командой.
Известно, что в феврале 2019 года он поступил в итальянскую Академию футбола Паоло Росси, а до этого юноша обучался в академии испанского футбольного клуба "Леванте" и жил в Испании. До отъезда из Кыргызстана занимался на базе столичного футбольного клуба "Илбирс".
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