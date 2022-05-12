С 16 мая в Бишкеке отключат горячую воду

Соответствующее распоряжение №88-р подписал мэр города Бишкек Эмилбек Абдыкадыров.
В столице с 16 мая по 16 июня 2022 года будет отключена горячая вода. Об этом сообщают в столичном муниципалитете.
Соответствующее распоряжение №88-р подписал мэр города Бишкек Эмилбек Абдыкадыров.
Отключения производятся на ежегодные профилактические работ и в целях обеспечения качественной и своевременной подготовки тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному сезону.
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