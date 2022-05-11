ВВП КР вырастет на 20% даже при небольшом повышении качества образования

Эксперт полагает, что такая ситуация означает, что сфера образования в КР является крайне перспективной с точки зрения инвестиций.
Кыргызстан является лидером по доступности образования, однако качество обучения ниже, чем в большинстве стран региона. О результатах исследованиях в сфере образования в КР рассказал на Бишкекском форуме человеческого развития старший специалист по вопросам образования группы Всемирного банка Хусейн Абдул-Хамид.
Эксперт ВБ обратил внимание, что в Кыргызстане высоко ценится образование, люди, которые имеют диплом университета, больше зарабатывают и более востребованы на рынке труда.
"Хотя доступ к высшему образования высокий, наверное, самый высокий во всем регионе, но с точки зрения качества, есть проблемы. Ребенок, проведя в университете год, получает меньше, чем мог бы получить в другой стране. В КР 30% людей 30-35 лет имеют какую-либо степень, но по качеству образования демонстрируют самые низкие показатели", - поделился результатами исследования Хусейн Абдул-Хамид.
Эксперт полагает, что такая ситуация означает, что сфера образования в КР является крайне перспективной с точки зрения инвестиций.
"Даже небольшое улучшение приведет к ощутимому экономическому росту. Например, если уровень образования в КР достигнет уровня Эстонии, то ВВП КР вырастет на 20%", - считает Хусейн Абдул-Хамид.
Он добавил, что достижение озвученных целей возможно при реализации совместных программ правительства и университетов.
Источник: kaktus.media
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