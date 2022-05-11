Жогорку Кенеш за закрытыми дверями обсуждает легализацию казино

Давайте обсудим открыто. Все равно открыто будем голосовать.

Полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов на заседании 11 мая попросил депутатов рассмотреть два вопроса за закрытыми дверями.

Отметим, он не назвал, какие именно это вопросы. Но за его предложение проголосовали 40 депутатов, трое - против.

Однако Дастан Бекешев заявил, что в регламенте нет понятия рассмотрения законопроектов в закрытом режиме, тем более обсуждаться будет проект о легализации казино, что никакого отношения к обеспечению национальной безопасности не имеет.

"Давайте обсудим открыто. Все равно открыто будем голосовать. Тут нет ничего такого", - отметил депутат.

Исхак Масалиев поддержал коллегу. Однако вице-спикер Улан Примов потребовал от прессы покинуть зал заседаний, и представителей СМИ вывели.

Источник: kaktus.media