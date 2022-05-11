Депутат Сулайманов рассказал, почему рекомендовал главе Минобразования назначить свою помощницу директором лицея в Токтогуле

"Я лично видел, что материально-техническая база и уровень преподавания не соответствовали требованиям времени".

Министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев в ходе заседания Комитета Жогорку Кенеша по социальной политике мою критику в его адрес воспринял как личную обиду и предоставил недостоверную информацию, сообщил депутат Кундузбек Сулайманов (Токтогульский округ) на своей страничке в соцсети.

На заседании Комитета глава Минобразования сообщил, что Кундузбек Сулайманов просил назначить свою помощницу Айжан Усенканову директором лицея N39 города Токтогул. Алмазбек Бейшеналиев считает, что из-за отказа в просьбе депутат часто критикует работу ведомства.

По его словам, на протяжении 1,5 месяца не было назначения на вакантную должность директора профессионального лицея №39 в городе Токтогул, в связи с чем, в то время не велась соответствующая работа.

«Я лично видел, что материально-техническая база и уровень преподавания не соответствовали требованиям времени. Поэтому необходимо было ускорить процесс назначения директора. Мною было рекомендован специалист, который имеет 20-летний стаж, прошедший путь от простого учителя до директора школы. Данный специалист пять лет работала в этом лицее заведующей учебной части, заместителем директора. Она приняла активное участие в проведении аккредитации данного лицея в соответствующем министерстве, плодотворно работала над его развитием. Учитывая образование и опыт работы, рекомендованный мною специалист полностью соответствовала должности директора», - пишет депутат.

Он отметил, что эта была лишь рекомендация, а не принуждение или требование.

По его словам, человека, не имеющего соответствующего опыта и квалификации, он бы не рекомендовал на эту должность.

«Самое важное для меня – профессионализм. Как нам всем известно, в сфере образования, в особенности в учебных заведениях, много проблем. Из-за коррупции и ряда недостатков при назначении кадров важные проекты и программы остаются только на бумаге, даже начинания министра не были успешно реализованы. Это известно не только мне, и сам министр хорошо осведомлен. Думаю, что надо правильно воспринимать конструктивную критику, а не уводить разговор в другое русло, тем самым меняя ее суть», - сказал Сулайманов.

Он считает, что депутаты должны оказывать поддержку опытным кадрам, которым под силу наладить образовательные и воспитательные процессы.



АКИпресс