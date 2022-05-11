Алексея Ширшова отпустили под домашний арест. Фото и видео

Алексей Ширшов был задержан прошедшей ночью по подозрению в коррупции.

Бывший председатель правления ОАО ТНК "Дастан" Алексей Ширшов был отпущен под домашний арест. Такое решение вечером 10 мая был принят Первомайским райсудом.

Алексей Ширшой отправлен под домашний арест до 26 мая этого года.

Напомним, что Алексей Ширшов был задержан прошедшей ночью по подозрению в коррупции. По некоторым данным, он пребывает в Бишкеке уже несколько месяцев, при этом находится в международном розыске с 2010 года

Источник: Кактуз.кж