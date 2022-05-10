Пограничники за 10 дней пресекли 20 попыток провоза контрабанды в Баткенской области

Кроме того, с начала мая зафиксированы попытки незаконного перегона лошадей из Кыргызстана в Узбекистан.
С 1 по 10 мая пограничники по Баткенской области пресекли 20 попыток незаконного провоза контрабандных грузов через кыргызско-таджикскую и кыргызско-узбекскую границу.
По данным Пограничной службы ГКНБ КР, зафиксированы случаи, когда контрабандисты игнорировали требования военнослужащих, и пограничники в целях принудительной остановки авто были вынуждены применить оружие — стрелять в воздух либо по колесам машин.
Кроме того, имеются случаи, когда пограничные наряды несколько раз задерживали одного и того же гражданина при попытке незаконного провоза контрабандного груза.
Так, в первую декаду мая контрабандисты пытались ввезти в Кыргызстан из Таджикистана овощи и фрукты. А из Кыргызстана в Таджикистан планировали вывезти растительное масло, муку, рис, напитки, а также минеральные удобрения в больших объемах.
На кыргызско-узбекском участке госграницы были задержаны ГСМ (дизельное топливо) в баках кустарного производства, установленных в грузовых авто. Нарушители также пытались провезти бытовую технику, телевизоры и одежду.
Кроме того, с начала мая зафиксированы попытки незаконного перегона лошадей из Кыргызстана в Узбекистан.
По предварительным данным, стоимость задержанных контрабандных грузов составила более 5 млн сомов.
В Погранслужбе напомнили, что в рамках действующего законодательства, за контрабандную деятельность предусмотрена уголовная ответственность.
Источник: bulak.kg
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