Сроки перевода школ Кыргызстана на 12-летку отодвинули

Она отметила, что в регионах школы готовы к переходу на 12-летку, проблемы есть только в Бишкеке.

Полный переход на 12-летнее школьное образование в Кыргызстане возможен с 2024-2025 учебного года. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике сообщила замминистра образования науки Надира Джусупбекова.

Она отметила, что в регионах школы готовы к переходу на 12-летку, проблемы есть только в Бишкеке.

По словам замминистра, переход будет осуществлен только тогда, когда будут готовы учебная программа и материалы. «Полный переход возможен с 2024-2025 учебного года», — сказала Джусупбекова и добавила, что ведомство разработало дорожную карту.

Напомним, ранее сообщалось, что школы КР могут перевести на 12-летнее школьное образование в 2023-2024 учебном году.

Источник: bulak.kg