В "Бишкектеплоэнерго" новый директор. Им стал Жамалбек Ырсалиев

В мэрии столицы произошли кадровые изменения, сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, Ырсалиев Жамалбек Самарбекович ранее занимавший должность вице-мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства назначен директором коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго". В свою очередь бывший глава предприятия Азамат Оморов освобождён от должности на основании письменного заявления.

На должность вице-мэра назначен Попиков Олег Владимирович.

Соответствующие распоряжения подписал мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров.

Источник: vb.kg