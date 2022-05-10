По всему Кыргызстану начали внепланово проверять магазины и рынки

Ранее в Оше и Бишкеке зафиксировали случаи массового отравления людей.
По всему Кыргызстану начались внеплановые проверки магазинов и рынков, сообщил Департамент госсанэпиднадзора.
Таким образом планируется провести профилактическую работу из-за массовых пищевых отравлений. Напомним, в Оше десятки человек отравились пирожными, а в Бишкеке — шаурмой.
В частности, эпидемиологи будут проверять кремово-кондитерские изделия, не соответствующие техрегламенту ЕАЭС, а также условия хранения продукции. Нарушителей обещают штрафовать.
Источник: ru.sputnik.kg
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