По всему Кыргызстану начали внепланово проверять магазины и рынки

Ранее в Оше и Бишкеке зафиксировали случаи массового отравления людей.

По всему Кыргызстану начались внеплановые проверки магазинов и рынков, сообщил Департамент госсанэпиднадзора.

Таким образом планируется провести профилактическую работу из-за массовых пищевых отравлений. Напомним, в Оше десятки человек отравились пирожными, а в Бишкеке — шаурмой.

В частности, эпидемиологи будут проверять кремово-кондитерские изделия, не соответствующие техрегламенту ЕАЭС, а также условия хранения продукции. Нарушителей обещают штрафовать.

Источник: ru.sputnik.kg