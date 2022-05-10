Полномочия назначения ректоров вузов хотят передать президенту

В случае назначения ректор будет осуществлять свои функции в течение пяти лет, добавил он.

Министерство образования и науки предлагает назначать ректоров высших учебных заведений, имеющих статус "национальный". Об этом сегодня, 10 мая, на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике сообщил глава ведомства Алмазбек Бейшеналиев.

По его словам, вопрос избрания ректоров сотрудниками вузов политизирован, отчего страдает учебный процесс.

"Предлагаем назначать ректоров президентом по предложению министерства", - сказал Бейшеналиев.

В случае назначения ректор будет осуществлять свои функции в течение пяти лет, добавил он.

Депутат Айбек Маткеримов отметил необходимость обращать внимание на квалификационные требования при выдвижении кандидатов. По его словам, в академии при Министерстве иностранных дел ректором стал человек, в отношении которого было возбуждено дело.

Председатель комитета Динара Ашимова добавила, что в законопроекте имеется пробел в части освобождения ректоров, и попросила разработать данный механизм.

Источник: kaktus.media