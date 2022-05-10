Представители посольства навестили отбывающих наказания кыргызстанцев в РТ

Представители посольства Кыргызстана в Таджикистане посетили исправительные учреждения, в которых отбывают наказания кыргызстанцы, сообщает пресс-служба МИД.
По ее данным, сотрудники диппредставительства съездили в ИК-1 города Вахдата, ИК-4 города Душанбе и ИК-6 Явонского района. Они ознакомились с условиями содержания отбывающих наказание граждан Кыргызстана. Осужденным гражданам рассказали о проводимой работе по комплексной защите их законных прав и интересов.
В рамках посещения исправительных учреждений посольство во взаимодействии с компетентными органами Таджикистана организовало видеосвязь осужденных кыргызстанцев с их родственниками.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!