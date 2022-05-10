Счетная палата проверит деятельность Кумтора по поручению президента

Я поручил Счетной палате проверить годовую финансовую и иную деятельность на Кумторе.
Сегодня, 10 мая, президент Садыр Жапаров на своей странице в Facebook написал о том, что Счетная палата проверит деятельность Кумтора под внешним управлением.
"Я поручил Счетной палате проверить годовую финансовую и иную деятельность на Кумторе. 17 мая 2021 года на месторождении Кумтор было введено внешнее управление. Прошел ровно год. По завершении проверки (порядка двух месяцев) народу будет представлен отчет", - говорится в публикации.
Источник: vb.kg
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