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(Видео) Убитые узбекскими пограничниками три кыргызстанца были членами одной семьи

Сегодня в Ала-Букинском районе проходят похороны погибших. Трое граждан Кыргызстана, которых накануне застрелили пограничники Узбекистана, были членами одной семьи — 48-летний отец и его 22-летний и 24-летний сыновья. Сегодня в Ала-Букинском районе проходят похороны погибших. Источник: bulak.kg