Летние Азиатские игры-2022 перенесены

Кроме того, в декабре в Китае планировалось провести Азиатские юношеские игры. Исполком их отменил.
Летние Азиатские игры, которые должны были пройти в сентябре этого года в Китае, перенесены. Об этом сообщает национальный Олимпийский комитет КР ссылаясь на Олимпийский совет Азии (ОСА) в Ташкенте.
По его данным, решение принято после переговоров ОСА с Олимпийским комитетом КНР и оргкомитетом Азиатских игр. Принимающая сторона хорошо подготовилась к проведению игр. Основанием для переноса стала продолжающаяся пандемия. Новые сроки летних Азиатских игр будут согласованы и объявлены в ближайшее время.
Кроме того, в декабре в Китае планировалось провести Азиатские юношеские игры. Исполком их отменил.
Президент Национального олимпийского комитета КР Садыр Мамытов сейчас находится в Ташкенте. "Мы с пониманием относимся к причине переноса. "Надеемся, что эпидемиологическая ситуация в мире в самое ближайшее время нормализуется, и все соревнования будут проводиться согласно календарному плану", - сказал он. – Перенос Азиатских игр даст нашим спортсменам возможность еще лучше подготовиться к ним. Уверен, что они покажут высокий результат".
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!