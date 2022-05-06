Пограничники Узбекистана застрелили трех кыргызстанцев

Пограничники Узбекистана применили оружие в отношении трех граждан КР, сообщает Погранслужба ГКНБ КР.

По данным ведомства, инцидент произошел 5 мая в местности Добо-Коргон сельской управы Актам Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.

В результате А.К., 1974 года рождения, А.Ж., 1998 года рождения, и А.Ж., 2000 года рождения, были ранены и доставлены в больницу Ала-Букинского района, где, не приходя в сознание, скончались от полученных пулевых ранений.

«С целью выяснения обстоятельств инцидента пограничный представитель КР по Ала-Букинскому направлению провел встречу с пограничным представителем Узбекистана по Янги-Курганскому направлению. Стороны договорились продолжить встречу 6 мая по итогам служебных расследований.

По факту произошедшего также оповещены взаимодействующие органы, начаты следственные мероприятия», — говорится в сообщении.

Источник: Булак.кж