В Казахстане переименовали "Бессмертный полк"

9 мая - это не тот день, который нужно политизировать.

В Казахстане 9 мая шествие "Бессмертного полка" состоится под названием "Батырларға тағзым" ("Поклонимся героям"). Формат мероприятия, по данным СМИ, останется прежним.

Председатель Координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров попросил участников мероприятия не политизировать событие.

"9 мая - это не тот день, который нужно политизировать. Есть 364 дня в году, в которые можно заниматься политикой, можно пиариться. Но этот святой день не стоит использовать для этого. Мы должны быть благодарны своим отцам, дедам, матерям, бабушкам - всем тем людям, которые победили фашизм и сохранили мир и стабильность в нашем Казахстане. Поэтому мы, как продолжатели героического наследия своих предков, должны сохранить мир и стабильность в Казахстане. Каждый здравомыслящий человек понимает, что только в мире страна будет процветать", - отметил он.

Отмечается, что в Нур-Султане, Актау и Петропавловске от проведения шествия отказались. Кроме того, в честь Дня Победы в столице Казахстана не будет салюта.

Источник: sputnik.kg