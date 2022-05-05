9 мая - это не тот день, который нужно политизировать.
В Казахстане 9 мая шествие "Бессмертного полка" состоится под названием "Батырларға тағзым" ("Поклонимся героям"). Формат мероприятия, по данным СМИ, останется прежним.
Председатель Координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров попросил участников мероприятия не политизировать событие.
"9 мая - это не тот день, который нужно политизировать. Есть 364 дня в году, в которые можно заниматься политикой, можно пиариться. Но этот святой день не стоит использовать для этого. Мы должны быть благодарны своим отцам, дедам, матерям, бабушкам - всем тем людям, которые победили фашизм и сохранили мир и стабильность в нашем Казахстане. Поэтому мы, как продолжатели героического наследия своих предков, должны сохранить мир и стабильность в Казахстане. Каждый здравомыслящий человек понимает, что только в мире страна будет процветать", - отметил он.
Отмечается, что в Нур-Султане, Актау и Петропавловске от проведения шествия отказались. Кроме того, в честь Дня Победы в столице Казахстана не будет салюта.
Источник: sputnik.kg
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