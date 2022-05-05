С 16 мая снимаются ограничения на въезд в Россию для граждан Кыргызстана

Соответствующее решение принято правительством Российской Федерации с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации.
С 16 мая снимаются ограничения на въезд в Российскую Федерацию для граждан Кыргызской Республики, а также на выезд граждан Российской Федерации в Кыргызскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
Соответствующее решение принято правительством Российской Федерации с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации.
Данный вопрос обсуждался в ходе 23-го заседания Кыргызско-Российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Оно состоялось 14 апреля в Москве.
В работе межправительственной комиссии приняли участие первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Арзыбек Кожошев и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.
Источник: vb.kg
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