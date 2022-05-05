Умбет Кыдыралиев: . "Кыргызалтын" сегодня реально вносит существенный вклад в экономику государства

Бишкек, "Саясат.kg". Комментарий экс-председателя правления ОАО "Кыргызалтын" У.Кыдыралиева в связи с восстановлением статуса Good Delivery аффинажному заводу «Кыргызалтын».

Сегодня стало известно, что Лондонский рынок драгоценных металлов (LBMA) восстановил международный статус Good Delivery аффинажному заводу «Кыргызалтын». Экс-председатель правления ОАО "Кыргызалтын" У.Кыдыралиев поздравил коллектив компании с этой новостью:

"- Поздравляю ОАО "Кыргызалтын" с восстановлением статуса Good Delivery, это заслуга слаженной работы всего коллектива компании.

Хочу отметить, что данный вопрос постоянно находился на контроле у Президента КР Жапарова С.Н., кроме этого ОАО "Кыргызалтын" со стороны Председателя Кабинета министров КР Жапарова А.У. было дано протокольное поручения о принятии необходимых мер по восстановлению статуса "Good Delivery".

В связи с чем, с момента моего назначения я принимал непосредственное участие и лично встречался с руководством LBМА по восстановлению статуса. После моего ухода, я продолжал переживать и наблюдать за ситуацией.

В период моей работы в качестве председателя правления успешно были проведены технические аудиты Общества за 2020 и 2021 г.г., согласно требованиям LBMA, для её восстановления;

В итоге благодаря слаженной работе удалось поднять прибыль компании по итогам 2021 года до 2,7 млрд. сомов. Общество взяло курс уверенного роста, по итогам 2022 года прибыль должно превысить показатели предыдущих периодов. "Кыргызалтын" сегодня реально вносит существенный вклад в экономику государства.

Наличие статуса Good Delivery сделает аффинированное золото, выпускаемой компанией "свободно конвертируемым" товаром по всему миру и ставит аффинажнное производство КР в один ряд с лучшими мировыми производителями аффинированного золота.

Я рад, что мне довелось поработать в одной из самых успешных и перспективной компании. Благодарен всему коллективу за доверие и содействие. Проведённая работа оказалась успешной и результативной".