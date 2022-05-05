В настоящий момент милицией ведется расследование происшедшего.
С седьмого этажа гостиницы "Достук", расположенной в центре кыргызской столицы, выпала и разбилась насмерть девушка. Об этом vb.kg сообщили собственные источники.
По предварительным данным, погибшая 1995 года рождения 3 мая отдыхала и употребляла спиртные напитки вместе с подругой и еще одним знакомым.
В какой-то момент девушка вышла на балкон. Что произошло дальше неизвестно. Сведений о том, что молодые люди повздорили, нет. Каких-либо телесных повреждений, которые бы девушка могла получить ранее, также не зарегистрировано.
В настоящий момент милицией ведется расследование происшедшего.
Источник: vb.kg
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