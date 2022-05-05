Девушка выпала с седьмого этажа гостиницы "Достук"

В настоящий момент милицией ведется расследование происшедшего.

С седьмого этажа гостиницы "Достук", расположенной в центре кыргызской столицы, выпала и разбилась насмерть девушка. Об этом vb.kg сообщили собственные источники.

По предварительным данным, погибшая 1995 года рождения 3 мая отдыхала и употребляла спиртные напитки вместе с подругой и еще одним знакомым.

В какой-то момент девушка вышла на балкон. Что произошло дальше неизвестно. Сведений о том, что молодые люди повздорили, нет. Каких-либо телесных повреждений, которые бы девушка могла получить ранее, также не зарегистрировано.

В настоящий момент милицией ведется расследование происшедшего.



Источник: vb.kg