Садыр Жапаров: Мы восстановим все поврежденные от селей дома

Полноценно задействованы местные органы власти, МЧС, Министерство обороны.

Президент Садыр Жапаров на своей странице в Facebook прокомментировал чрезвычайную ситуацию в ряде регионов Кыргызстана, где сошли селевые потоки и разрушили жилые дома.

«Произошло стихийное бедствие. Из села Чоко-Добо 20 семей (70 человек), 45 семей (150 человек) из села Комсомол, 60 семей (200 человек) из села Мин-Орук , 3 семьи (15 человек) из села Тоолос, 50 семей (180 человек) из села Таштак, из села Жаны-Айыл 30 семей (130 человек), из села Б.Осмонов 60 семей (220 человек), из села Кара-Жыгач Атабековского айыльного аймака 13 семей (50 человек) размещены у родственников, 10 семей (37 человек) размещены временно в мечети села Тобой, 26 человек — в чайхане «Ислам».

Полноценно задействованы местные органы власти, МЧС, Министерство обороны. Даст Бог, мы скоро восстановим все поврежденные дома», — написал глава государства.

Источник: bulak.kg