Сотрудников администрации президента обучают электронному документообороту

С момента внедрения системы по настоящее время в государственных органах всего зарегистрировано 3 419 679 документов.
В Кыргызстане идет подготовка к полномасштабному внедрению Системы электронного документооборота (СЭД). Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.
С 11 мая все государственные органы будут взаимодействовать с администрацией президента КР посредством СЭД. В связи с этим, Минцифры провело обучение для сотрудников администрации президента по работе в системе электронного документооборота "Infodocs".
В ходе обучения участникам были продемонстрированы процессы движения документов с момента создания в системе и до отправки адресату. Также сотрудники прошли обучение по созданию внутренних поручений, отслеживания маршрута и статуса отправленного документа, а также формирования отчёта по исполнительской дисциплине. Во время обучения были показаны процессы работы для делопроизводителя, руководителя и исполнителя.
На сегодняшний день система электронного документооборота "Infodocs" внедрена в режиме промышленной эксплуатации в:
- 37 государственных органах;
- более 700 подведомственных и территориальных подразделениях государственных органов;
- 7 Полномочных представительствах президента в областях;
- 40 районных государственных администрациях;
- 32 мэриях городов;
- 26 городских кенешей;
- 452 айыл окмоту;
- 52 муниципальных и государственных предприятиях и учреждениях.
Количество пользователей составляет 62 678 тыс. сотрудников государственных органов, из них около 25 тыс. постоянные пользователи.
С момента внедрения системы по настоящее время в государственных органах всего зарегистрировано 3 419 679 документов.
Источник: vb.kg
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