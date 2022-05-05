Акылбек Жапаров сделал заявление о возвращении "Кыргызалтыну" статуса надежного поставщика

Это решение было непростым.

Кабинет министров отреагировал на решение Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) по восстановлению статуса Good delivery ("Надежный поставщик") аффинажного завода открытого акционерного общества "Кыргызалтын".

"Кабинет министров приветствует и высоко оценивает решение LBMA о восстановлении статуса Good delivery. Это решение было непростым. ОАО "Кыргызалтын" должно было выдержать множество экзаменов и пройти процедуру аудита в период событий последнего года, когда произошла смена собственника крупнейшего золотодобывающего предприятия. Мы смогли продемонстрировать свою твердую приверженность букве и духу своих обязательств в рамках LBMA в качестве надежного поставщика золота и серебра на мировой рынок. Уверен, что аффинажный завод ОАО "Кыргызалтын" будет и дальше в полном объеме соблюдать все свои обязательства в LBMA", - цитирует заявление председателя кабмина Акылбека Жапарова пресс-служба.

По его словам, принятое решение о восстановлении полноценного доступа кыргызского золота на мировой рынок является еще одним признанием "справедливой политики" команды президента Садыра Жапарова.

"Мы смогли не только добиться победы интересов нашего народа, но сделали это, как и обещали с первого дня, с полным соблюдением всех международных и юридических обязательств", - подчеркнул Акылбек Жапаров.

Отмечается, что принятое решение LBMA также признает статус Good delivery на весь объем золота и серебра, аффинированного предприятием ОАО "Кыргызалтын" в период приостановки этого статуса с сентября прошлого года.

Напомним, решением Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов ОАО "Кыргызалтын" с 17 сентября 2021 года был приостановлен статус Good delivery ("Надежный поставщик") в связи с несоответствием требованиям ответственной поставки.

Наличие у ОАО "Кыргызалтын" статуса надежного поставщика Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов делает аффинированное золото, выпускаемое компанией, "свободно конвертируемым" товаром по всему миру и ставит аффинажное производство в Кыргызской Республике в один ряд с лучшими мировыми производителями аффинированного золота.

Источник: kaktus.media