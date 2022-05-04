Казахстан и Киргизия могут стать следующей «анти-Россией» после Украины — эксперты

Украинские власти год назад закрепили РФ в качестве агрессора в стратегии нацбезопасности страны.

После разжигания военных действий на Украине Запад стремится создать еще один очаг напряженности у границ России — в Казахстане или Киргизии. Об этом сообщили лидер казахстанского Социалистического движения Айнур Курманов и ветеран киргизских спецслужб Таалайбек Джумадылов во время круглого стола, организованного дискуссионным клубом «Пикир» в Бишкеке, сообщает корреспондент EADaily .

На встрече эксперты из стран Евразийского экономического союза обсуждали концепцию неделимой и равной безопасности на фоне конфликта Запада и России на Украине.

«Неделимая и равная безопасность означает, что нельзя строить собственное благополучие за счет создания горячих точек в других странах», — объяснил Джумадылов.

С его слов, Соединенные Штаты долго «науськивали» Украину против России: подкупали политиков, разжигали межнациональную рознь, снабжали оружием, обучали солдат и неонацистов.

«Поэтому столкновение России с Западом было неизбежно. Трагедия ситуации в том, что это произошло на территории братского для русских народа. И глубочайшая, исторически непростительная ошибка украинского руководства в том, что оно допустило использование своей страны и граждан для достижения геополитических целей Запада», — продолжил он.

По мнению ветерана спецслужб, США уже создают из Киргизии очередную горячую точку.

«Мы — одни из первых кандидатов на проект „анти-Россия — 2“. У нас уже предлагают убрать русские названия районов, демонтировать памятники советским героям и вместо них поставить памятники лидерам басмаческого движения. То есть республика уже является объектом националистической русофобской стратегии, которую применили на Украине», — далее рассказал Таалайбек Джумадылов.

Таалайбек Джумадылов. Иллюстрация: sputnik.kg

В свою очередь казахстанский политик Айнур Курманов считает, что у Казахстана больше шансов стать «анти-Россией — 2».

«Наша элита сегодня полностью зависит от Запада. И надежды на увеличение доли российского капитала в экономике Казахстана нет. Об этом говорит отказ компании „Самрук-Казына“ от инвестиций в рублях. Кроме того, продолжается вытеснение с казахстанского рынка российских организаций. Идет окончательная переориентация республики на Запад под эгидой тюркской интеграции, возглавляемой Анкарой. Добавим сюда внедрение латиницы, разрешенные антироссийские митинги, подъем националистических движений, а также процесс реабилитации басмачей и участников Туркестанского легиона вермахта. Последний яркий пример антироссийского тренда — отказ в этом году от проведения парада Победы 9 мая и запрет в ряде регионов шествия Бессмертного полка. То есть, интеграция с Турцией для Казахстана и других республик региона — аналог украинской евроинтеграции. А к чему она привела, мы все видим», — рассказал эксперт.

Айнур Курманов. Иллюстрация: kurmanov.red

Разгорающееся противостояние Запада и России на Украине может перерасти в третью мировую войну, заявил президент международного фонда «Евразийцы — Новая волна» Юрий Ануфриев (Москва).

«В конфликт вовлекаются все новые участники. Из России пытаются вылепить агрессора. Хотя цель этого проекта — полностью уничтожить РФ и сохранить гегемонию США. Запад в 20-м и 21 веках развязал 67 воин по всему миру, в которых погибли миллионы людей. Это все сложно забыть, но у прозападных политиков и НПО, щедро спонсируемых из-за рубежа, память короткая. Но мы-то помним, как в 2014 году в интервью Джордж Сорос заявил: „Украина нужна нам в качестве торпеды в войне с Россией. Судьба граждан этой страны вообще нас не волнует“. Сегодня Запад перешел все обозначенные „красные линии“, хотя российская сторона терпеливо и настойчиво, как непонятливому ребенку, объясняла, что не стоит этого делать, что нельзя использовать нашу братскую Украину в качестве тарана», — добавил общественный деятель.

Юрий Ануфриев. Иллюстрация: sputnik.kg

Российский писатель и политолог Владимир Ераносян, в свою очередь, напомнил «особо рефлексирующим и сомневающимся» об объективных причинах российской спецоперации на Украине.

«Украинские власти год назад закрепили РФ в качестве агрессора в стратегии нацбезопасности страны. Началось усиленное разжигание межнациональной розни в соцсетях, военные диверсии против России и тренировка военных офицерами НАТО. Затем Украина создала регулярную армию в 260 тысяч человек с бригадами, в каждой из которых есть батальон нацистов. Последние курируют моральную атмосферу среди солдат, а во время военных действий недовольных расстреливают на месте. Перед спецоперацией 11 февраля этого года Зеленский в Харькове объявил о вооружении всего мужского населения. Это сделано, чтобы превратить мирное население в пушечное мясо. А к 14 февраля с военной точки зрения Украина была готова к бою, как кобра перед броском. Кроме того, 19 февраля Зеленский заявил, что Украина должна обрести ядерное оружие. У них все возможности создать „грязную“ бомбу из выработанного урана. Это значит, что украинское руководство перешло все мыслимые „красные линии“», — пояснил политолог.

Ераносян добавил, что США посредством Украины ведет гибридную войну не только против России, но и ее союзников.

«В странах ОДКБ неоднозначное отношение к российской спецоперации. Это следствие западного влияния через студенческие гранты, подкуп чиновников, поддержку радикальных структур, распространение в соцсетях ложной информации о ситуации на Украине. Поэтому необходимо доносить объективную информацию до населения наших стран о причинах и целях спецоперации», — сообщил он.

Владимир Ераносян. Иллюстрация: infosmi.net

По мнению Таалайбека Джумадылова, многие не понимают, что конфликт на Украине и события, которые разворачиваются вокруг него, — это глобальный вызов всем странам.

«Настал момент истины, когда государствам надо определиться, с кем они. Отсидеться той же Киргизии с нейтральным статусом никак не получится. Речь идет о выживании. Ведь лидеры государств уже заговорили о возможности использования тактического ядерного оружия и приведении его в состояние полной боевой готовности», — предостерег эксперт.

Белорусский политический обозреватель Дмитрий Семченко уверен: чем дольше небольшие страны играют в нейтралитет и многовекторность, тем больше они в итоге пострадают.

Дмитрий Семченко. Иллюстрация из социальных сетей

«Если в странах, находящихся достаточно далеко от Украины, возникают вопросы о необходимости спецоперации, то на нашем западном крае ЕАЭС операция была очевидна и обоснована. Национализм, притеснения и уничтожение русскоговорящих на Украине уже много лет назад переросли в активную стадию. Поэтому сейчас, когда всюду разгорается пожар, советую нейтральным странам срочно определяться с союзником. По белорусскому опыту 2020 года скажу: на двух стульях долго не усидишь. У вас же перед глазами живые примеры Белоруссии и Украины. Выбор прост: либо вы образуете вместе с Россией тесную интеграцию, либо станете объектом воздействия Запада. И „эти друзья“ ваш дом рано или поздно подожгут. Потому что единой и неделимой безопасности в союзе с западными странами никогда не было. Разговор со слабыми странами, вроде той же Украины, они ведут только с позиций силы», — заключил обозреватель.

Источник: eadaily.com