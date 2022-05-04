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Госорганы будут работать с администрацией президента через СЭД. Что это значит

С момента внедрения системы в госорганах всего зарегистрировано почти 3,5 миллиона документов.

В Минцифры отмечают, что, помимо прочего, электронный документооборот позволяет сократить затраты на делопроизводство и увеличить продуктивность сотрудников.
С 11 мая все госорганы начнут взаимодействовать с администрацией президента через систему электронного документооборота (СЭД), сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.
Сотрудники АП сейчас проходят обучение.

"Необходимо отметить, что система внедряется в администрации с ноября 2021 года. На сегодня СЭД доработана в соответствии с предложениями и замечаниями администрации президента. С 15 апреля 2022 года в системе запущены новый интерфейс и фильтры, которые были разработаны по предложениям и замечаниям", — говорится в сообщении.

Сейчас, по данным МЦР, администрация президента имеет возможность прямой переписки по СЭД с 37 госорганами и при необходимости с подведомственными подразделениями. При этом в пилотном режиме отдел цифрового развития АП с начала года перешел на безбумажный документооборот с профильными госорганами.

Как рассказали в Минцифры, преимуществом СЭД является возможность:

  • эффективно управлять документопотоками;
  • централизованно хранить документы;
  • повысить контроль исполнения работ по документам;
  • увеличить продуктивность работы сотрудников;
  • облегчить доступ к информации для принятия управленческих решений и сократить затраты на делопроизводство.

На сегодня система электронного документооборота "Infodocs" внедрена в режиме промышленной эксплуатации:

  • в 37 государственных органах;
  • более 700 подведомственных и территориальных подразделениях госорганов;
  • 7 полномочных представительствах президента КР в областях;
  • 40 районных госадминистрациях;
  • 32 мэриях;
  • 26 городских кенешах;
  • 452 айыл окмоту;
  • 52 муниципальных и госпредприятиях и учреждениях.

Системой пользуются свыше 62,6 тысячи сотрудников госорганов, из них около 25 тысяч — постоянные пользователи. С момента внедрения системы в госорганах всего зарегистрировано почти 3,5 миллиона документов.


Источник:Sputnik Кыргызстан

           

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