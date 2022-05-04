Госорганы будут работать с администрацией президента через СЭД. Что это значит

С момента внедрения системы в госорганах всего зарегистрировано почти 3,5 миллиона документов.

В Минцифры отмечают, что, помимо прочего, электронный документооборот позволяет сократить затраты на делопроизводство и увеличить продуктивность сотрудников.

С 11 мая все госорганы начнут взаимодействовать с администрацией президента через систему электронного документооборота (СЭД), сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

Сотрудники АП сейчас проходят обучение.

"Необходимо отметить, что система внедряется в администрации с ноября 2021 года. На сегодня СЭД доработана в соответствии с предложениями и замечаниями администрации президента. С 15 апреля 2022 года в системе запущены новый интерфейс и фильтры, которые были разработаны по предложениям и замечаниям", — говорится в сообщении.

Сейчас, по данным МЦР, администрация президента имеет возможность прямой переписки по СЭД с 37 госорганами и при необходимости с подведомственными подразделениями. При этом в пилотном режиме отдел цифрового развития АП с начала года перешел на безбумажный документооборот с профильными госорганами.

Как рассказали в Минцифры, преимуществом СЭД является возможность:

эффективно управлять документопотоками;

централизованно хранить документы;

повысить контроль исполнения работ по документам;

увеличить продуктивность работы сотрудников;

облегчить доступ к информации для принятия управленческих решений и сократить затраты на делопроизводство.

На сегодня система электронного документооборота "Infodocs" внедрена в режиме промышленной эксплуатации:

в 37 государственных органах;

более 700 подведомственных и территориальных подразделениях госорганов;

7 полномочных представительствах президента КР в областях;

40 районных госадминистрациях;

32 мэриях;

26 городских кенешах;

452 айыл окмоту;

52 муниципальных и госпредприятиях и учреждениях.

Системой пользуются свыше 62,6 тысячи сотрудников госорганов, из них около 25 тысяч — постоянные пользователи. С момента внедрения системы в госорганах всего зарегистрировано почти 3,5 миллиона документов.



Источник:Sputnik Кыргызстан