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Госантимонополия: цены на подсолнечное масло снижаются

Пресс-служба Госантимонополии сообщает о снижении цен на растительное масло в торговых сетях - "Народный", "Глобус", "Фрунзе".

Указывается, что это произошло в связи с принятием постановления кабинета министров КР об обнулении НДС на растительное масло при поставке и импорте на территорию КР и проведенной службой антимонопольного регулирования работой по информированию крупных торговых объектов о необходимости снижения цены на растительное масло при формировании ее розничной стоимости.

Снижение цен на отдельные марки подсолнечного масла, которые пользуются повышенным спросом среди потребителей, составило:

 

  Наименование товара Цена до снижения Цена после снижения
1 Подсолнечное масло "Злато" 1 л – ТС "Фрунзе" 182 сом 162 сом
2 Подсолнечное масло "Благояр" 1 л – ТС "Фрунзе" 175 сом 156 сом
3 Подсолнечное масло "Лучезарное" 1 л – ТС "Фрунзе" 165 сом 147 сом
4 Подсолнечное масло "Шедевр" 1 л – ТС "Фрунзе" 191 сом 171 сом
5 Подсолнечное масло "Олейна" 1 л – ТС "Глобус" 197 сом 176 сом
6 Подсолнечное масло "Шедевр" 1 л – ТС "Глобус" 187 сом 167 сом
7 Подсолнечное масло "Аведовъ" 1 л – ТС "Глобус" 176 сом 157 сом
8 Подсолнечное масло "Золотая семечка" 1 л – ТС "Глобус" 180 сом 160 сом

 

По информации администрации торговых сетей, снижение произошло по всем позициям растительного масла, также сообщается, что продукция поступает без перебоев, товары имеются в достаточном объеме, ажиотажа среди потребителей не имеется.

 

Источник: vb.kg

           

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