Госантимонополия: цены на подсолнечное масло снижаются

Пресс-служба Госантимонополии сообщает о снижении цен на растительное масло в торговых сетях - "Народный", "Глобус", "Фрунзе".
Указывается, что это произошло в связи с принятием постановления кабинета министров КР об обнулении НДС на растительное масло при поставке и импорте на территорию КР и проведенной службой антимонопольного регулирования работой по информированию крупных торговых объектов о необходимости снижения цены на растительное масло при формировании ее розничной стоимости.
Снижение цен на отдельные марки подсолнечного масла, которые пользуются повышенным спросом среди потребителей, составило:
|Наименование товара
|Цена до снижения
|Цена после снижения
|1
|Подсолнечное масло "Злато" 1 л – ТС "Фрунзе"
|182 сом
|162 сом
|2
|Подсолнечное масло "Благояр" 1 л – ТС "Фрунзе"
|175 сом
|156 сом
|3
|Подсолнечное масло "Лучезарное" 1 л – ТС "Фрунзе"
|165 сом
|147 сом
|4
|Подсолнечное масло "Шедевр" 1 л – ТС "Фрунзе"
|191 сом
|171 сом
|5
|Подсолнечное масло "Олейна" 1 л – ТС "Глобус"
|197 сом
|176 сом
|6
|Подсолнечное масло "Шедевр" 1 л – ТС "Глобус"
|187 сом
|167 сом
|7
|Подсолнечное масло "Аведовъ" 1 л – ТС "Глобус"
|176 сом
|157 сом
|8
|Подсолнечное масло "Золотая семечка" 1 л – ТС "Глобус"
|180 сом
|160 сом
По информации администрации торговых сетей, снижение произошло по всем позициям растительного масла, также сообщается, что продукция поступает без перебоев, товары имеются в достаточном объеме, ажиотажа среди потребителей не имеется.
Источник: vb.kg
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