Молочный скандал. Представитель завода прокомментировал ситуацию

Если бы вышло, они бы его заквасили, сделали бы творог, айран, сыры и так далее без проблем.

Представитель одной из компаний по производству молочной продукции "Умут и К" прокомментировал появившуюся в соцсетях и СМИ информацию о том, что заводы в Сокулукском районе перестали принимать у частников молоко без объяснения причин.

"Наша компания принимает молоко как обычно. Мы принимаем молоко по 40-42 сома, хотя даже в России сейчас по 15-20 рублей принимают.

По поводу того, что мы не приняли молоко и его теперь сливают в арыки, могу сказать следующее. Если бы молоко было хорошее, эти молочники бы его переработали сами, на что-нибудь бы использовали. А так это молоко нехорошее, со всякими посторонними химикатами, добавками - это известка, вода, жиры. Они все это добавляют для того, чтобы молоко было жирным и хорошим и долго не прокисало. Когда мы молоко через свою лабораторию проверяем и такое обнаруживаем, мы не можем его принять. Потому что мы людей кормим, детей. Мы Бога боимся, мы не можем так делать - плохое молоко принимать.

И еще хотел бы добавить, что, если привозимое молоко не соответствует ГОСТу, мы не можем его принять. Потому что к нам приезжают ветеринары, берут пробы каждый день. И в конечном результате, когда молоко мы уже выпускаем, его отвозят в лабораторию санэпидемстанции для еще одной проверки.

Поэтому они такое молоко и сами выливают, так как из него ничего не выйдет. Если бы вышло, они бы его заквасили, сделали бы творог, айран, сыры и так далее без проблем.

А то, что молочники интригу пускают, якобы завод не принимает и поэтому молоко выливать приходится, так это на их совести. Мы такого никогда не делаем.

Заводы тут ни при чем. Особенно "Умут и К", "Ак Сут" вообще ни при чем. Мы как принимали молоко в большом объеме, так и продолжаем брать. И никакого занижения цен владельцы наших компаний не делают. Такого у нас нет. Мы работаем честно", - рассказал представитель компании.

Напомним, 1 мая в соцсетях распространилось видео, как из молоковоза сливают молоко в реку. Минсельхоз уточнил, что видео было снято в прошлом году. Но 2 мая в ГУВД сообщили, что это свежее видео нынешнего года. 30 апреля водитель молоковоза не смог сдать молоко в частную компанию из-за того, что его состав не соответствовал установленным требованиям. И 1 мая 2022 года примерно в 11:00 он на территории села Жаны-Жер слил в реку 8,5 тонны молока, что заснял на видео и отправил своим клиентам.

Источник: kaktus.media