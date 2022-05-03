Заседание Кыргызско-Венгерского совета состоится в Бишкеке

Также отмечается, что для участия в заседании совета сегодня, 3 мая, в Кыргызстан прибудет министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
В Бишкеке пройдет второе заседание Кыргызско-Венгерского стратегического совета по вопросам двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Отмечено, что заседание стратегического совета пройдет под председательством министров иностранных дел Кыргызстана и Венгрии.
Также отмечается, что для участия в заседании совета сегодня, 3 мая, в Кыргызстан прибудет министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!