Чистая прибыль ОАО "ТНК "Дастан" за 2021 год составила около 79 миллионов сомов.
Об этом сообщает Telegram-канал "Фондовый рынок".
На годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 27 апреля, принято решение направить на выплату дивидендов 25 процентов от чистой прибыли.
Напомним, крупнейшим держателем ценных бумаг компании является государство в лице ФУГИ, которому принадлежит 98,46 процента акций, что приблизительно составляет 8,6 миллиона экземпляров ценных бумаг. Таким образом, дивиденды, причитающиеся государству, оцениваются в 16 миллионов 380,1 тысячи сомов.
Источник: vb.kg
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