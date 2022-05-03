"Кыргызстан один из кандидатов на реализацию сценария "АнтиРоссия-2" в ЦА"

"Трагизм ситуации в том, что эти "разборки" происходят на территории братского народа для России.



Эксперт по вопросам безопасности, ветеран кыргызских спецслужб Таалайбек Джумадылов, обсуждая "Концепцию неделимой и равной безопасности: конфликт Запада и России" на курглом столе "Пикир" заявил, что "к сожалению, ситуация складывается таким образом, что Кыргызстан стал одним из кандидатов на реализацию сценария "АнтиРоссия-2" в Центральноазиатском регионе".

По мнению эксперта, республика уже является объектом этой тактики и стратегии.

"Хотелось бы внести уточнение - что же такое безопасность в принципе? Безопасность состоит из двух компонентов. На первом месте стоит способность государства на ранней стадии определять вызовы за линией горизонта или, иначе говоря, своевременно выявлять возникающие угрозы. Второй элемент обеспечения безопасности – принятие превентивных мер реагирования на возникающие угрозы. То есть нормальное государство должно принимать меры по их упреждению, чтобы не допустить нанесения ущерба, а если это невозможно – минимизировать ущерб. Если вы возьмёте на вооружение это определение и будете его использовать в качестве инструментария для понимания процессов, тогда всё встанет на места, тогда вы поймёте, почему действия России были именно такими", - говорит Джумадылов.

По его словам геополитическое противостояние между коллективным Западом во главе с США (условно - англосаксонский мир, с одной стороны) и Россией (условно - русский мир) было неизбежно и неотвратимо исторически.

"Трагизм ситуации в том, что эти "разборки" происходят на территории братского народа для России. Трагизм и глубочайшая стратегическая - непростительная в историческом смысле - ошибка украинского руководства в том, что оно допустило использование территории своей страны, своего народа для этих геополитических "разборок". Ни один разумный человек в мире не будет выступать за войну, потому что война – это убийство детей, стариков, женщин, это трагедия человеческая. У нас в республике тоже многие воспринимают тех, кто выражает симпатию специальной военной операции России, сторонниками войны. Но это абсолютно не так", - считает эксперт.

Он отмечает, что термин "неделимость безопасности" означает: нельзя строить своё собственное благополучие за счёт благополучия своего соседа.

"И в этом смысле весьма показательными является прошлогоднее вооружённое столкновение между Кыргызстаном и Таджикистаном. В прошлом году на заседании Совета коллективной безопасности в Душанбе наша страна заявила о необходимости разработки механизма реагирования стран-членов ОДКБ в случае вооружённой агрессии одного государства-члена ОДКБ на другое. Это показывает неправильное понимание принципа неделимой безопасности, потому что такого явления, как вооружённая агрессия, если мы руководствуемся этим принципом, по сути, не должно быть. К сожалению, в нашей стране тоже есть отдельные личности, которые ратуют за решение приграничных вопросов вооружённым путём, военно-техническими средствами", - говорит Таалайбек Джумадылов.

Он считает, что в Кыргызстане многие не понимают, что российская военная спецоперация имеет характер глобального вызова.

"Даже если мы не будем принимать ни ту, ни другую сторону (как заявляет наше руководство, соблюдать нейтралитет), то отсидеться нам всё равно никак не получится, потому что наступает момент истины. Речь идёт, по большому счёту, о выживании. Если лидеры государств заговорили о возможности использования тактического ядерного оружия или, скажем, силы стратегического ядерного сдерживания приведены в состояние повышенной боевой готовности, это говорит о том, что всё уже очень серьёзно. Прежде всего, нам нужно учитывать своё геополитическое положение. Кыргызстан находится на так называемом геополитическом перекрестке. Здесь пересекаются интересы крупных геополитических игроков. Образно я бы обозначил их так: с севера – медведь (Россия), с востока – красный дракон (Китай), с запада - белый орел (объединённый Запад), с юга - исламский мир. Каждый из этих игроков преследует свои национальные интересы и ставит свои геополитические цели. Поэтому нам сейчас, учитывая важность момента, отговорками о нейтралитете или приверженности многовекторности уйти от необходимости ответить на главный вопрос не получится. Чрезвычайно важно честно проанализировать возникающие угрозы и тщательно их взвесить", - говорит он.

Россия, по словам Джумадылова, заинтересована в том, чтобы у неё в подбрюшье была стабильность, спокойствие. Но России никак не выгодно, чтобы возник ещё один очаг напряжённости. Китай пока колеблется, но надо учитывать, что Пекин рассматривает нашу страну как территорию, через которую Китай имеет возможность реализовать свою геополитическую, стратегическую инициативу "Один пояс - один путь". Что касается объединённого Запада, то сама логика геополитического противостояния диктует ему необходимость открытия условного второго фронта, то есть дополнительного очага напряжённости.

"Возникает вопрос: какие же для этого инструменты, какие средства Запад имеет? Они - на поверхности. У нас до сих пор не решены вопросы границ, совместного использования водно-энергетических ресурсов, есть предпосылки к возникновению энергетического кризиса. Немаловажный фактор, который многие эксперты не учитывают, - уйгурский. Не секрет, что в Кыргызстане проживает большая уйгурская диаспора. Метод раздувания ксенофобии вполне может быть использован Западом для создания пояса напряжённости в СУАР. В Кыргызстане уже имел место террористический акт в отношении дипломатического представительства Китая с использованием боевика-смертника. В прошлом году благодаря нашим западным "партнёрам" сорвался китайский инвестиционный проект по строительству логистического центра. У нас в информационном пространстве доминируют западные НПО. К сожалению, ситуация складывается таким образом, что Кыргызстан стал одним из кандидатов на реализацию сценария "АнтиРоссия-2" в Центральноазиатском регионе. Мы уже являемся объектом этой тактики и стратегии", - резюмирует Джумадылов.

Он считает, что Кыргызстан должен воспользоваться этим геополитическим вызовом, чтобы сделать стратегический выбор.

"Если сравнить по степени значимости, то у нас наступает такой же момент истины, как в середине 19 века. Тогда перед лицом полного исчезновения в качестве этноса перед нашим народом тоже стоял такой выбор - либо идти под англо-саксонское влияние (Бухарский эмират), либо под китайское влияние, либо - под защиту Российской империи. С тех прошло более 170 лет, и история показывает, что выбор был сделан правильный. Многие задаются вопросом: каков же будет исход специальной военной операции? Такая постановка вопроса, думаю, неправильная. Потому что несоизмерим военный потенциал российской армии и флота и ВСУ. И исход операции, ни на секунду не сомневаюсь, предрешён. Вопрос в другом: к сожалению, коллективному Западу удалось стравить два братских народа. Считаю, что за ошибки дипломатов в широком смысле этого слова приходится расплачиваться жизнями и здоровьем российских солдат. Чтобы такого не было, хотелось бы пожелать, чтобы и моя страна, мой народ не стали полем для разборок геополитических игроков. Поэтому мы должны сделать правильный выбор", - уверен ветеран спецслужб.

Источник: vb.kg