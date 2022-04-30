В 121 странах мира кыргызстанцы могут трудоустроиться легально

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР.

В Кыргызстане 120 частных агентств занятости предоставляют гражданам услуги по трудоустройству в 21 стране мира. Разрешение на трудоустройство граждан Кыргызской Республики за рубежом выдает межведомственная комиссия. Мониторинг за деятельностью ЧАЗ осуществляет Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции. С начала года было выдано 59 разрешений, в бюджет поступило 236,0 тыс. сомов.

Центр трудоустройства граждан за рубежом также осуществляет непосредственное содействие гражданам по вопросам внешней миграции и трудоустройства за пределами страны, в частности в Российской Федерации, Великобритании и Южной Корее. На стадии проработки соглашения с ФРГ, Японии, Финляндии и ряда других стран. В остальные страны трудоустройством занимаются частные структуры.

Кыргызстанцы могут получить в центре информацию о стране пребывания, местном законодательстве, проконсультироваться по вопросам трудовых договоров, неисполнении работодателем своих обязательств, постановки на миграционный учет, получения Свидетельства на возвращения в Кыргызстан и т.д.

В ЦТГР функционирует телефон «Горячей линии - 1899» а также официальный сайт www.migrant.kg, которые информируют по вопросам, связанным с трудоустройством и противодействием торговле людьми..