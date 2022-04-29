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Задержан бывший директор Бишкекского санитарного полигона

Задержан бывший директор муниципального предприятия "Бишкекский санитарный полигон".

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что прокуратурой Бишкека расследуется уголовное дело по нарушениям при реализации проекта о строительстве Бишкекского санитарного полигона.

По результатам следственных мероприятий по подозрению в совершении преступления по статье 337 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса КР задержан бывший директор муниципального предприятия "Бишкекский санитарный полигон" А.Б.С. и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Также, в связи с неустановлением местонахождения бывшего мэра столицы И.А.С. ( прим. ред Албек Ибраимов) и бывшего советника мэра Г.А.М., курировавшей вопросы реализации проекта, им предъявлены заочно обвинения.

Прокуратурой города Бишкек продолжаются активные следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех причастных лиц, а также на возмещение причиненного материального ущерба.


Источник: vb.kg

           

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