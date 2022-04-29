"Я работал дворником и подметал здесь". Мэр Бишкека рассказал о любимом месте в городе

Сегодня, 29 апреля, нашей столице исполнилось 144 года.

Kaktus.media спросил у мэра Бишкека, какое его любимое место в городе.

Для Эмилбека Абдыкадырова любимым местом в столице является бульвар Эркиндик.

"Потому что лет 35-40 назад я пять лет работал дворником и подметал Эркиндик (в то время бульвар носил имя Ф. Э. Дзержинского. - Прим. Kaktus.media). В моей памяти осталось это прекрасное место, здесь отдыхали наши знаменитые люди: Чингиз Айтматов, Аалы Токомбаев, Туголбай Сыдыкбеков. Наши знаменитости здесь отдыхали, я с ними общался. Поэтому бульвар Эркиндик я люблю, самое любимое место", - поделился мэр.

Источник: Кактуз.кж