"Я работал дворником и подметал здесь". Мэр Бишкека рассказал о любимом месте в городе

Сегодня, 29 апреля, нашей столице исполнилось 144 года.
Kaktus.media спросил у мэра Бишкека, какое его любимое место в городе.
Для Эмилбека Абдыкадырова любимым местом в столице является бульвар Эркиндик.
"Потому что лет 35-40 назад я пять лет работал дворником и подметал Эркиндик (в то время бульвар носил имя Ф. Э. Дзержинского. - Прим. Kaktus.media). В моей памяти осталось это прекрасное место, здесь отдыхали наши знаменитые люди: Чингиз Айтматов, Аалы Токомбаев, Туголбай Сыдыкбеков. Наши знаменитости здесь отдыхали, я с ними общался. Поэтому бульвар Эркиндик я люблю, самое любимое место", - поделился мэр.
Источник: Кактуз.кж
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!