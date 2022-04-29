Министр энергетики Доскул Бекмурзаев: «Энергетика Кыргызстана на пути устойчивого развития»

Бишкек, "Саясат. kg". Министр Доскул Бекмурзаев сообщил, что при участии главы государства 8 февраля этого года состоялось открытие Северного РЭС г. Бишкек.

Министр энергетики Доскул Бекмурзаев в рамках рабочей поездки в Ошскую область принял участие в церемонии закладки капсулы в основание Западного РЭС г. Ош.

Новое здание районных электрических сетей будет построено по поручению Президента Кыргызской Республики С.Н. Жапарова в целях улучшения качества представления услуг жителям Оша.

Министр Доскул Бекмурзаев сообщил, что при участии главы государства 8 февраля этого года состоялось открытие Северного РЭС г. Бишкек.

«Строительство таких объектов является свидетельством того, что энергетика Кыргызстана на пути устойчивого развития и имеет большой потенциал стать основой экономического процветания нашей республики. Уверен, что мы в скором будущем будем участвовать в реализации крупных энергетических проектов. Для этого у нас есть всё необходимое: поддержка народа, видение и воля руководства страны», - подчеркнул министр.

Министр отметил, что завершение Западный РЭС запланировано на 31 августа текущего года.

Напомним, что жителям г. Ош в настоящее время услуги по обеспечению электроэнергией осуществляется в здании, которое построено в 1967 году.