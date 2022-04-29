Какой «материал» попал в руки Жылдыз Жолдошовой о министре Улане Ниязбекове?

Госпожа Жылдыз проявляет мужской характер, не поддается эмоциям, не раскрывает, что написано в бумагах, держит все в тайне.
Сообщается, что кто-то анонимно передал Жылдыз Жолдошовой «материал» о министре Улане Ниязбекове. По этому поводу уже идут разговоры в узких кругах, эта тема вызвала оживленные дискуссии? Госпожа Жылдыз проявляет мужской характер, не поддается эмоциям, не раскрывает, что написано в бумагах, держит все в тайне. Сердце ёкнуло?.. В газетах и на сайтах мы лишь читали о том, что министр Улан Ниязбеков работает успешно. А его дурные черты остаются для нас загадкой…
Источник: газета «Азия news» №17 от 28.04.2022 / стр. 3
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