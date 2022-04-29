Иса Омуркулов и Туйгунаалы Абдраимов помирились

Разве плохо, если в аксакальском возрасте они будут подавать пример молодежи, укажут путь?

На прошлой неделе встретились Иса Омуркулов и Туйгунаалы Абдраимов. Радует то, что они простили друг другу взаимные обиды, решили быть выше мелких разногласий. Разве в возрасте пророка найдешь себе нового друга? Мы знали, что отношения у них охладели из-за отдельных подстрекателей. Хорошо, что своевременно помирились. Разве плохо, если в аксакальском возрасте они будут подавать пример молодежи, укажут путь? Должность, богатство – явление временное, что может быть дороже взаимного уважения? Хорошим предзнаменованием стало то, что два друга помимо семейной жизни обсудили вопросы государственной стабильности, будущего народа, вместе поразмышляли…

Источник: газета «Азия news» №17 от 28.04.2022 / стр. 8