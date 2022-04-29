Депутаты рассказали о своих любимых местах в Бишкеке (видео)

Сегодня, 29 апреля, отмечается день рождения Бишкека.

В этом году нашей столице исполняется 144 года.

Редакция Kaktus.media узнала о том, какие места в городе нравятся депутатам Жогорку Кенеша. Некоторые из них даже поностальгировали:

Источник: Kaktus.media