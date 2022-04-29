В Кыргызстане с 1 мая отменят ПЦР-тесты и справки о вакцинации при пересечении границы

Зампред кабмина Эдиль Байсалов провел очередное заседание заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории Кыргызстана.

Как сообщает пресс-служба кабмина, в ходе заседания были заслушаны доклады об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в республике по состоянию на сегодняшний день и ходе вакцинации населения против коронавирусной инфекции.

По итогам заседания оперативного штаба Министерству здравоохранения КР совместно с заинтересованными государственными органами поручено отменить с 1 мая 2022 года обязательное требование о наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции для граждан КР и иностранных граждан, пересекающих пункты пропуска на всем протяжении государственной границы КР и на всех видах транспорта.

Также полномочным представителям президента в областях поручено совместно с Министерством здравоохранения продолжить проведение кампании по вакцинации населения против коронавирусной инфекции, с расширением охвата и усилением темпов вакцинации и с упором на уязвимые группы населения.

Кроме того на ближайшем заседании кабинета министров КР будет внесен проект решения, предусматривающий признание утратившим силу распоряжения правительства КР от 22 марта 2020 года № 93-р (о введении режима чрезвычайной ситуации).

Источник: Булак.кж