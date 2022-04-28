"У победителей отцов много". Мелис Турганбаев об обидах и заслугах федерации

. Но со стороны государства и общества про федерацию забывают.

Президент Федерации борьбы Кыргызстана Мелис Турганбаев рассказал о том, какую работу ведет федерация для достижения высоких результатов на Олимпиаде и крупных состязаниях.

Он отметил, что с 1998 года федерация стремится к лучшим результатам на международной арене.

"Работаем дружной командой, самый лучший результат - это выступление на Олимпиаде. Федерация делает многое в поддержку спортсменов, к ним относимся как к детям. Но со стороны государства и общества про федерацию забывают. Как говорится, у победителей отцов много. Несмотря на это, мы работаем. Отстаиваем честь страны и флага", - сказал Турганбаев.

Он добавил, что у федерации нет обиды, так как государство поддерживает борьбу по мере возможностей.

По словам Турганбаева, в федерации работают более 30 человек, среди которых есть и бизнесмены. Они, объединившись, оказывают спонсорскую поддержку борцам. В целях мотивации выдают квартиры, так как многие спортсмены приезжают из сел, живут в общежитиях или снимают жилье.

"Некоторые люди, используя имя федерации, зарабатывают, а мы, наоборот, вкладываем в спорт. О нас уже заговорили, мы по итогам прошлого года стали пятыми в мире среди 200 стран. Это труд тренеров и нашей дружной команды. Бывает, пишут комментарии, мол, что там делает Турганбаев? Турганбаев всю жизнь боролся, я был чемпионом мира и СССР. Я хорошо понимаю спорт", - заключил он.

Источник: Kaktus.media