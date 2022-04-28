Бывшего директора телеканала Next TV Дуйшенбиева оставили под стражей

Бывшего директора телеканала Next TV Таалая Дуйшенбиева оставили под стражей.
Такое решение сегодня принял Первомайский райсуд столицы.
Он будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 3 июня.
Напомним, 3 марта ГКНБ КР сообщил, что возбудил уголовное дело в отношении телеканала Next TV по факту возбуждения межнациональной вражды. В ту же ночь директор телеканала Таалай Дуйшенбиев был задержан ГСУ ГКНБ КР и водворен в следственный изолятор.
5 марта Первомайский райсуд столицы водворил Дуйшенбиева в СИЗО ГКНБ.
Источник: Булак.кж
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