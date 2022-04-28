Сестру Азиза Батукаева экстрадировали в Кыргызстан. Она обратилась в Верховный суд о пересмотре своего дела

Яха Батукаева обратилась в Верховный суд о пересмотре дела по новым обстоятельствам, говорится в постановлении суда.

Яха Батукаева — сестра так называемого «вора в законе» Азиза Батукаева. Они уроженцы села Сахзавод Чуйского района.

В российском городе Челябинск Батукаеву приговорил к 17 годам лишения свободы за хранение и сбыт героина. По версии обвинения, в январе 2016 года она с подельником арендовала квартиру в Южноуральске. Там наркодельцы хранили около 28 кг наркотиков. Через несколько дней Батукаева нашла покупателя и продала ему 5 кг героина.

Родственницу кримавторитета экстрадировали в исправительное учреждение №2 в селе Степное Аламединского района. Верховный суд 6 сентября 2021 года удовлетворил постановление о пересмотре дела в отношении Батукаевой. Тогда ей было определено наказание сроком на 17 лет — срок предыдущего заключения засчитан в срок отбытия наказания из расчета ½.

Батукаева снова обратилась в Верховный суд с просьбой пересмотреть свое дело. Как сообщили 27 апреля редакции «Сводка АКИpress» в пресс-службе Верховного суда, заседание пересмотра дела по новым обстоятельствам отложено.



Источник: @svodka.akipress