Сестру Азиза Батукаева экстрадировали в Кыргызстан. Она обратилась в Верховный суд о пересмотре своего дела

Яха Батукаева обратилась в Верховный суд о пересмотре дела по новым обстоятельствам, говорится в постановлении суда.
Яха Батукаева — сестра так называемого «вора в законе» Азиза Батукаева. Они уроженцы села Сахзавод Чуйского района.
В российском городе Челябинск Батукаеву приговорил к 17 годам лишения свободы за хранение и сбыт героина. По версии обвинения, в январе 2016 года она с подельником арендовала квартиру в Южноуральске. Там наркодельцы хранили около 28 кг наркотиков. Через несколько дней Батукаева нашла покупателя и продала ему 5 кг героина.
Родственницу кримавторитета экстрадировали в исправительное учреждение №2 в селе Степное Аламединского района. Верховный суд 6 сентября 2021 года удовлетворил постановление о пересмотре дела в отношении Батукаевой. Тогда ей было определено наказание сроком на 17 лет — срок предыдущего заключения засчитан в срок отбытия наказания из расчета ½.
Батукаева снова обратилась в Верховный суд с просьбой пересмотреть свое дело. Как сообщили 27 апреля редакции «Сводка АКИpress» в пресс-службе Верховного суда, заседание пересмотра дела по новым обстоятельствам отложено.
Источник: @svodka.akipress
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