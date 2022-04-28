Ахматбек Келдибеков побывал на допросе в Генпрокуратуре

Он дал показания по делу об июньских событиях 2010 года.

Ахматбек Келдибеков накануне, 27 апреля, побывал на допросе в Генпрокуратуре.

Он дал показания по делу об июньских событиях 2010 года.

Ранее на допросе в главном надзорном органе по этому делу побывали глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и президент Садыр Жапаров.

Источник: bulak.kg