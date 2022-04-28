Президент напомнил о погибших на кыргызско-таджикской границе в 2021 году

Однако это испытание укрепило единство и мужество нашего народа.

Глава Кыргызской Республики сегодня, 28 апреля, направил обращение кыргызстанцам в память о гражданах, погибших 28 апреля 2021 года в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе.

vb.kg приводит весь текст обращения президента.

"Уважаемые кыргызстанцы!

28-30 апреля 2021 года, к сожалению, запомнились нашему народу как одни из самых печальных и тяжелых дней в истории независимого Кыргызстана!

В те трагические дни в результате вооруженных столкновений на кыргызско-таджикской границе погибли 36 кыргызстанцев, и был нанесен невосполнимый ущерб. Мы потеряли наших молодых ребят, храбрых солдат и расцветающую невинную девочку Мадину. 173 наших граждан получили различные травмы и до сих пор находятся на лечении.

Однако это испытание укрепило единство и мужество нашего народа. В этот трудный час трудолюбивый и гостеприимный народ Баткена проявил невиданную решимость, терпение и стойкость.

Считаю своим долгом подчеркнуть героизм наших воинов и соотечественников, поклявшихся защищать целостность и суверенитет государства, отдавших жизнь за Родину и народ. Их имена будут вписаны золотыми буквами в историю нашей страны!

В тяжелые дни все кыргызстанцы подтвердили великое единство своих предков и всей страной стали на защиту Баткена под лозунгом "Баткен - мое сердце".

Как глава государства и как обычный гражданин своей страны преклоняю голову перед благородством и достойными качествами моего народа, не поддавшегося провокационным действиям и не сломленного невзгодами.

Хотел бы отметить, что значительную помощь пострадавшим оказали патриотически настроенные отечественные бизнесмены и наши соотечественники, работающие за рубежом. Благодаря сплоченности и поддержке народа и всей страны были достроены и сданы в эксплуатацию 140 ранее сгоревших домов. Также были построены дома для семей 36 человек, погибших в ходе столкновений. Хочу выразить благодарность братскому государству - Турции, известным исламским благотворительным фондам и многим другим организациям за их непосредственную помощь в восстановлении социальных объектов, которые были сожжены и разрушены в ходе вооруженного конфликта. Кроме того, близкий сосед - Республика Узбекистан показала пример братства и дружбы, завершив строительство современной общеобразовательной школы на 330 мест в селе Маргун Лейлекского района, и сейчас готовится к открытию вторая школа в селе Самаркандек Баткенского района.

Уважаемые соотечественники!

Как известно, 4 мая 2021 года в целях скорейшей ликвидации последствий конфликта мною был подписан Указ "О первоочередных мерах по реабилитации и развитию приграничных сел Баткенской области", также был назначен специальный представитель президента Кыргызской Республики по восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области.

Кроме того, с целью оказания всесторонней поддержки населению Баткенской области, улучшения экономики региона и решения социальных проблем 10 сентября 2021 года принят и вступил в силу Закон Кыргызской Республики "О статусе Баткенской области". Согласно документу был определен перечень государственных услуг, оказываемых на бесплатной или льготной основе государственными органами населению региона. Также был предусмотрен ряд преимуществ гражданам, постоянно работающим на территории области и проходящим военную службу.

В рамках этого Закона с 1 марта 2022 года малообеспеченным семьям, имеющих детей в возрасте до 16 лет, начали выплачивать дополнительную ежемесячную компенсацию в размере 1000 сомов, а пенсионерам, постоянно проживающим на приграничных территориях Баткенской области - по 2000 сомов.

Помимо этого, на строительство 8 дорог стратегического значения области выделено 250 миллионов сомов.

В соответствии с вышеуказанным законом в целях развития Баткенской области будет разработана специальная "Дорожная карта" на 2022-2035 годы, и на ее реализацию ежегодно будет выделяться по 500 миллионов сомов.

Прошлогодний вооруженный конфликт четко обозначил необходимость уделять серьезное и неотложное внимание вопросам безопасности границ нашей республики. Поэтому впервые за всю историю страны в целях укрепления наших вооруженных сил за счет республиканского бюджета была закуплена современная военная техника и другое оборудование. Работа в этом направлении будет продолжена.

Дорогие кыргызстанцы!

Вопросы, связанные со спорными участками на кыргызско-таджикской государственной границе, все еще остаются проблемными. Их разрешение требует от нас аккуратности, терпимости и последовательности.

События в мире показали, что вопросы границ с соседними странами необходимо решать только путем мирного диалога и взаимного уважения. Президент соседнего государства недавно во время своего визита в Согдийскую область также отметил, что заинтересован в решении приграничных вопросов с кыргызской стороной только путем мирных переговоров.

В настоящее время двусторонняя межгосударственная комиссия продолжает работу с целью достижения договоренности по спорным участкам государственной границы. Достигнут определенный прогресс.

Уважаемые соотечественники!

Для меня как лидера страны, который поклялся защищать целостность и безопасность государства, национальные интересы кыргызского народа в решении вопросов государственной границы будут всегда в приоритете. В то же время хотел бы отметить, что мы уважаем интересы и целостность соседнего государства. Моей политической воли для этого хватит.

В то же время мы не поддадимся на провокационные действия, будем предупреждать возможные негативные явления на государственной границе, проявляя сдержанность, укреплять национальную безопасность.

Просим Всевышнего о недопущении повторения прошлогодних трагических событий, а также пожелаем единства нашему народу, целостности и процветания нашей стране", - сказал Садыр Жапаров.