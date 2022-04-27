В Казахстане бродячие собаки загрызли 50 овец

Всего в хозяйстве у Жубангалиева было около 100 овец, в живых осталась только половина.
Бродячие собаки загрызли 50 овец в Западно-Казахстанской области РК. Об этом пишет Tengrinews.
Инцидент произошел в ночь на 26 апреля в одном из сел. Хозяин убитых овец Батырбек Жубангалиев рассказал, что в результате нападения погибли около 50 овец.
"Утром вышел на улицу, чтобы выпустить скот из овчарни. Зашел туда и увидел окровавленных овец. Собаки их задрали. Я был в ужасе. Погибли как взрослые овцы, так и барашата", - вспоминает он.
Всего в хозяйстве у Жубангалиева было около 100 овец, в живых осталась только половина. По его словам, это не первый случай, когда бродячие собаки нападают на его скот. 8 марта этого года бродячие собаки также погрызли в его хозяйстве 12 овец. А на кур, по его словам, бездомные собаки нападают чуть ли не каждый день.
Свой ущерб от потери овец Батырбек Жубангалиев оценивает в 3 млн тенге (примерно 550 тыс. сомов) и требует, чтобы ответственные за отлов, стерилизацию, чипирование и отстрел бродячих собак люди возместили причиненный ему ущерб.
Источник: kaktus.media
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