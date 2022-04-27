Школы и детские сады не будут работать с 1 по 9 мая

В Кыргызстане дети и работники образовательных организаций будут отдыхать с 1 по 9 мая, сообщает пресс-служба Министерства образования.
В соответствии с постановлением кабинета министров № 212 от 14 апреля 2022 года для всех государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (школ), дошкольных образовательных организаций (детских садов) и внешкольных образовательных организаций, работающих по пятидневной учебной неделе, с 1 по 9 мая 2022 года объявлены выходными днями.
В образовательных организациях, работающих по пятидневной учебной неделе, занятия, запланированные на 4 мая 2022 года, переносятся на 30 апреля 2022 года, а занятия, запланированные на 6 мая, переносятся на 14 мая 2022 года.
Также администрации школ должны включить в дополнительное расписание на ближайшие дни уроки, которые надлежало провести 2, 3, 5 и 9 мая 2022 года.
Частным образовательным организациям, работающим по пятидневной учебной неделе, рекомендуется организовать учебный процесс согласно вышеуказанному постановлению.
Источник: vb.kg
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