Утверждены новые нормы по применению контрольно-кассовых машин

В Кыргызстане постановлением кабинета министров от 8 апреля принят ряд норм по применению контрольно-кассовых машин.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Утвержденные нормы совершенствуют правила применения ККМ в рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур и развития системы налогового администрирования.

Указанным постановлением утверждены:

порядок регистрации и применения ККМ; перечень субъектов, которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты без применения ККМ; порядок выдачи технического заключения к ККМ и формирования реестра ККМ; типовые правила эксплуатации ККМ; требования к оператору фискальных данных и к центрам технического обслуживания ККМ.

Также установлено, что:

контрольно-кассовые машины, зарегистрированные в информационной системе ГНС в рамках реализации постановления кабинета министров Кыргызской Республики от 27 августа 2021 года №156, подлежат применению субъектами без прохождения процедуры соответствия техническим требованиям с 1 января 2022 года. При этом данные аппаратные ККМ до реализации субъекту либо иному лицу для последующей ее реализации субъекту должны пройти процедуру соответствия техническим требованиям; с 1 мая 2022 года ККМ, не соответствующие новым Техническим требованиям к ККМ с функцией работы с фискальным модулем, не подлежат регистрации; с 1 августа 2022 года в кассовых чеках, передаваемых в ГНС, в обязательном порядке должны отображаться коды средств идентификации товаров (маркировка товаров); субъекты, использующие ККМ, которые ранее зарегистрированы в системах ГНС, имеют право применять их до 31 декабря 2022 года.

Требования к ККМ и субъекту по выполнению кассовых расчетных операций с видами расчета, такими как предоплата (аванс) и постоплата (кредит), вступают в силу с 1 января 2023 года.

Кроме этого, в торговых (вендинговых) автоматах и автоматах оказания услуг должны быть установлены ККМ с возможностью формирования и выдачи контрольно-кассового чека в бумажном виде и/или в электронном виде, пригодном для автоматического считывания.

Также запрещается предоставлять покупателю (клиенту) товарные чеки, распечатанные с использованием программного обеспечения и/или программно-аппаратных комплексов, предназначенных для автоматизации деятельности субъекта, без выдачи контрольно-кассового чека.

Источник: vb.kg