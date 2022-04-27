Иссык-кульским пансионатам без канализации запретили работать с 2023 года

На территории курортно-рекреационной зоны озера Иссык-Куль складывается неблагоприятная экологическая обстановка.

Президент Садыр Жапаров с 1 января 2023 года запретил в Иссык-Кульской области функционировать пансионатам, не имеющим очистные сооружения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Жапаров подписал Указ "О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль".

Отмечено, что на территории курортно-рекреационной зоны складывается неблагоприятная экологическая обстановка. Одним из главных источников загрязнения озера и территории Иссык-Куля являются города и населенные пункты, расположенные в прибрежной зоне и по берегам рек.

"Жители, организации, предприятия сбрасывают сточные воды и отходы в реки, а местами и непосредственно в озеро, так как очистные сооружения отсутствуют вообще, а если и существуют, то качество очистки не соответствует установленным требованиям. В результате в озеро попадает большой объем опасно загрязненных сточных вод, содержащих органические и химические соединения", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

В сообщении указывается, что очень негативно на чистоту озера Иссык-Куль влияют сотни пансионатов и домов отдыха, которые находятся и работают непосредственно в прибрежной зоне и не оснащены надежными очистными сооружениями.

В водоохранной зоне все активнее осваиваются земельные участки не только в рекреационных, но и в хозяйственных целях. На побережье фактически ведется захватническая застройка частными пансионатами, домами отдыха, коттеджными поселками, гостевыми домами, гостиницами и иными объектами, грубо нарушается запрет на строительство и эксплуатацию объектов, кроме объектов рекреации, ближе 500 и 100 метров от уреза воды озера Иссык-Куль, и размещение в зоне охраняемых ландшафтов объектов всех видов.

"Многие частные пансионаты, дома отдыха, гостиницы и другие объекты не обеспечены системами канализации и очистными сооружениями, что является огромной проблемой всего рекреационного региона. Из года в год республиканскими и местными органами власти принимаются решения о недопуске указанных объектов рекреации к сезону, но в итоге они продолжают работать и получать прибыль", — отмечает пресс-служба.

В Балыкчи, Караколе, Чолпон-Ате сооружения канализации и очистки сточных вод вследствие многолетней эксплуатации, несвоевременных реконструкции и капитального ремонта пришли в негодность, не выполняют свои функции, в лучшем случае производят только механическую очистку стоков. Все это влечет дополнительные экологические риски для водоохранной зоны Иссык-Куля.

В целях предотвращения экологической катастрофы биосферной зоны и сохранения озера Иссык-Куль, эффективного использования и управления его прилегающей территорией, создания условий и обеспечения контроля над развитием курортно-рекреационной и туристической инфраструктуры Иссык-Кульской области постановляется:

запретить с 1 января 2023 года:

функционирование в курортно-рекреационной зоне Иссык-Кульской области санаториев, пансионатов, домов отдыха, коттеджных поселков, гостевых домов, гостиниц и других объектов рекреации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности без обеспечения инженерными коммуникациями и сооружениями (водозабор, водопровод, канализационная сеть, канализационная насосная станция и очистные сооружения);

выдачу паспортов о готовности к функционированию на очередной курортный сезон санаториям, пансионатам, домам отдыха, коттеджным поселкам, гостевым домам, гостиницам и другим объектам рекреации, не обеспеченным системами водопровода, канализации и очистными сооружениями;

возложить ответственность за исполнение первого пункта на Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора, полпреда президента в Иссык-Кульской области, глав районных государственных администраций и мэров городов Балыкчи, Каракол и Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.

Кабинету министров, в частности, поручено до 1 июня 2023 года обеспечить:

строительство и реконструкцию очистных сооружений в Балыкчи, Караколе и Чолпон-Ате;

строительство мусороперерабатывающего завода в Караколе и Чолпон-Ате;

предусмотреть при формировании проекта республиканского бюджета на 2023 год выделение бюджетных средств на реализацию указа.

Источник: Sputnik.