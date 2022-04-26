Касым-Жомарт Токаев объявил о выходе из партии Amanat

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что покинул партию Amanat.
«С сегодняшнего дня я решил прекратить свои полномочия председателя Amanat и выйти из партии. Этот шаг имеет символическое значение. Хочу поблагодарить всех вас за доверие и поддержку на президентских выборах. Также выражаю благодарность за то, что в ответственный момент доверили управление партией», - сказал Токаев на съезде партии.
Новым председателем партии был избран спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.
Ранее Президент заявлял о дистанцировании президента от деятельности любых партий и движений.
Источник: centralasia.media
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